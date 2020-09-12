Меркель заявила, что демократию в Беларуси растоптано ногами
Об этом сообщает DW.
Меркель коснулась ситуации в Беларуси в своем еженедельном видеоподкасте, который вышел в субботу, 12 сентября, и был посвящен Международному дню демократии 15 сентября.
"Мы видим по всему миру, как даже авторитарные системы могут быть экономически успешными и бросать нам вызов во многих областях - в ущерб основным правам", - сказала Меркель.
В качестве примера она привела положение в Беларуси, где "приверженность демократии буквально растоптана ногами".
"Мы всем сердцем вместе с мирными демонстрантами. Восхищает то, с какой смелостью и решительностью они выходят на улицы в защиту свободы и верховенства права", - добавила канцлер ФРГ.
- 3 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что заявление канцлера Германии Ангелы Меркель об отравлении Алексея Навального было сфальсифицировано, что якобы подтверждается перехватом разговора Варшавы и Берлина.
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