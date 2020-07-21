Макгрегор отправится в необычный тур с княгиней Монако
Об этом ирландец сообщил в Instagram.
Сейчас Макгрегор вместе с княгиней проводят совместные тренировки. Необычный тур начнется в сентябре и будет иметь длину 180 км.
Конор МакГрегор уже в третий раз объявил о завершении спортивной карьеры. Свой последний поединок он провел против Дональда Серроне, которого нокаутировал в первом раунде на турнире UFC 246 в январе 2020 года.
A Great day racing the water bikes with Princess Charlene of Monaco . A phenomenal athlete and Olympian, we are teaming up for a 180km voyage in September to raise awareness in water safety . I can not wait! We will be utilising my training under the McGregor FAST program to excel on these mounted water bike devices , which are incredibly good! It is like Freedom out there! Thank you for the great day for my family Your Highness . In aid of the Princess Charlene of Monaco foundation
- Напомним, 7 июня ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор третий раз объявил о завершении карьеры .
- 17 июня Уайт назвал четверку сильнейших бойцов в истории , в которой не нашлось места ирландцу Конору Макгрегору.
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