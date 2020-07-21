Макгрегор отправится в необычный тур с княгиней Монако

21 июля, 2020, 17:15

Экс-чемпион UFC Конор МакГрегор с княгиней Монако Шарлен отправится в тур на водных велосипедах

Об этом ирландец сообщил в Instagram.

Сейчас Макгрегор вместе с княгиней проводят совместные тренировки. Необычный тур начнется в сентябре и будет иметь длину 180 км.

Конор МакГрегор уже в третий раз объявил о завершении спортивной карьеры. Свой последний поединок он провел против Дональда Серроне, которого нокаутировал в первом раунде на турнире UFC 246 в январе 2020 года.

Напомним, 7 июня ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор третий раз объявил о завершении карьеры .

17 июня Уайт назвал четверку сильнейших бойцов в истории , в которой не нашлось места ирландцу Конору Макгрегору.