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Espreso.tvОбщество11 сентября на фронте: никаких нарушений

11 сентября на фронте: никаких нарушений

иллюстративное
фото: novynarnia.com
По официальным данным украинской стороны, в течение пятницы, 11 сентября 2020 года, россияне не нарушали перемирие на Донбассе

Об этом говорится в утреннем сводке штаба Операции Объединенных сил по состоянию на 07:00 субботы, 12 сентября, передает Еспресо.TV .

"За прошедшие сутки, 11 сентября, нарушений договоренностей, которые были достигнуты 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано не было. По всей линии разграничения наблюдалась тишина", - отмечается в сообщении.

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С начала текущих суток, 12 сентября, режим прекращения огня тоже сохраняется "в полной мере".

"Наши воины продолжают выполнять поставленные задачи и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - уверяют в штабе ООС.

Загалшом ситуация в районе проведения операции остается контролируемой украинским защитниками.

"В полосах ответственности наших бригад не зафиксировано ни одной вооруженной провокации или обстрела", - отмечают украинские военные.

  • Напомним, согласно договоренностям 22 июля, начиная с 27 июля этого года на границе с отдельными районами Донецкой и Луганской областей должно дети полное и всеобъемлющее прекращение Вогюэ. Несмотря на это продолжаются случаи обстрелов со стороны русских и наемников и, как следствие, гибели защитников Украины.
  • Как заявил вечером 11 сентября председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук, миссия ОБСЕ однократно предоставит представителя для совместного с россиянами патрулирование украинских позиций .

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