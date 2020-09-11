Зинченко может продолжить карьеру в "Наполи"

11 сентября, 2020, 21:36

Украинский защитник английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко готов выслушать предложение итальянского "Наполи"

Об этом сообщает Calciomercato .

Агент украинца Алан Прудников признался, что Зинченко входит в сферу интересов "Наполи" уже 3 года.

"Зинченко находится на радаре в "Наполи", три года назад проходили встречи. Чтобы это произошло, мы должны спросить у агента Кулибали, которого мы уважаем, как и руководство "Манчестер Сити". Если "Манчестер Сити" решит включить Зинченко в это соглашение , мы выслушаем предложение "Наполи" и посмотрим, что делать ", - сказал агент.

В прошлом сезоне 23-летний Александр Зинченко провел 25 матчей и забил 1 мяч. Ориентировочная трансферная стоимость украинца составляет 24 млн евро.

10 сентября стало известно, что в футбольном симуляторе FIFA 21 Зинченко будет иметь карточку рейтинга 80 .