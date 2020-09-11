Зеленский и Дуда обсудили ситуацию в Беларуси
Об этом сообщил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в Twitter.
Он также сообщил, что Зеленский и Дуда обсудили предстоящий визит президента Польши в Украину.
"Президент Республики Польша Анджей Дуда говорит с президентом Украины Владимиром Зеленским. Темы включают ситуацию в Беларуси, планы официального визита президента Польши в Украине", - сообщил Щерський.
В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что второй визит Дуды в Украину является очередным доказательством дружеских и теплых отношений между Украиной и Польшей.
"Спасибо за поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. Украина готова присоединиться к предложенному вами плану международного сотрудничества после COVID-19", - написал Зеленский в Twitter.
Ранее сообщалось, что Анджей Дуда планирует посетить Украину в октябре.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-