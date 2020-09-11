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Espreso.tvОбществоЗеленский и Дуда обсудили ситуацию в Беларуси

Зеленский и Дуда обсудили ситуацию в Беларуси


фото: twitter
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда провели телефонный разговор

Об этом сообщил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в Twitter.

Он также сообщил, что Зеленский и Дуда обсудили предстоящий визит президента Польши в Украину.

"Президент Республики Польша Анджей Дуда говорит с президентом Украины Владимиром Зеленским. Темы включают ситуацию в Беларуси, планы официального визита президента Польши в Украине", - сообщил Щерський.

В свою очередь, Владимир Зеленский заявил, что второй визит Дуды в Украину является очередным доказательством дружеских и теплых отношений между Украиной и Польшей.

"Спасибо за поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. Украина готова присоединиться к предложенному вами плану международного сотрудничества после COVID-19", - написал Зеленский в Twitter.

Ранее сообщалось, что Анджей Дуда планирует посетить Украину в октябре.

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