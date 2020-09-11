Изнасилование в Кагарлыке: экспертизы практически завершены, в ближайшее время дело передадут в суд, - ГБР
11 сентября, 2020, 18:02
И.о. директора Государственного бюро расследований Александр Соколов заявил, что почти все экспертизы, назначенные по делу об изнасиловании полицейскими в Кагарлыке, завершены и в ближайшее время материалы дела будут направлены в суд
Об этом Соколов сообщил в интервью Интерфакс-Украина .
По его словам, в ходе расследования преступлений, совершенных полицейскими в Кагарлыке, правоохранители установили еще несколько эпизодов, к которым причастны эти полицейские.
"Дело было продолжено не потому, что, как говорят некоторые народные депутаты, мы пытаемся что-то спрятать, затянуть. По этому делу назначено более 57 экспертиз, почти 90% из них уже выполнены. Мы ждем окончания проведения экспертиз", - отметил Соколов.
- Напомним, в Кагарлыке Киевской области двое полицейских изнасиловали и пытали женщину в отделе полиции.
- После заявления пострадавшей о преступлении участок полиции был расформирован , насильников задержали, а остальным работникам отделения назначена переаттестация.
- За изнасилование женщины в Кагарлыке в Киевской области задержаны полицейские Николай Кузив и Сергей Сулима.
- Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что на полицейских, которых подозревают в изнасиловании женщины в отделении полиции Кагарлык Киевской области, ждет лишение свободы на длительный срок. Он также исключил массовую переаттестацию полции после этого случая.
- Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлицкого отделения Обуховского отдела полиции в Киевской области.
- В ходе досудебного расследования уголовного производства о пытках и изнасилованиях в Кагарлицком отделении полиции о подозрении сообщили четырем работникам этого отделения.
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