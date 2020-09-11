Изнасилование в Кагарлыке: экспертизы практически завершены, в ближайшее время дело передадут в суд, - ГБР

11 сентября, 2020, 18:02

И.о. директора Государственного бюро расследований Александр Соколов заявил, что почти все экспертизы, назначенные по делу об изнасиловании полицейскими в Кагарлыке, завершены и в ближайшее время материалы дела будут направлены в суд

Об этом Соколов сообщил в интервью Интерфакс-Украина .

По его словам, в ходе расследования преступлений, совершенных полицейскими в Кагарлыке, правоохранители установили еще несколько эпизодов, к которым причастны эти полицейские.

"Дело было продолжено не потому, что, как говорят некоторые народные депутаты, мы пытаемся что-то спрятать, затянуть. По этому делу назначено более 57 экспертиз, почти 90% из них уже выполнены. Мы ждем окончания проведения экспертиз", - отметил Соколов.

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