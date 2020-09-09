Изнасилование в Кагарлыке: назначено 50 экспертиз, четверо подозреваемых, - ГБР

Об этом сообщил в ответ на запрос Радио Свобода территориальное управление Государственного бюро расследований.

"В уголовном производстве назначено около 50 экспертиз различной сложности. В настоящее время получены выводы почти 90% предназначенных экспертиз, которые подтверждают причастность работников Кагарлицкого ОП в совершенных ими преступлений", - говорится в ответе.

В ГБР добавили, что вручение обвинительных актов подозреваемым работникам полиции и открытия материалов досудебного расследования в порядке статьи 290 УПК Украины запланировано после получения результатов всех необходимых экспертиз.

После ознакомления с материалами досудебного расследования обвинительные акты будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

Статьи, по которым ведется расследование, предусматривают до 12 лет заключения.

Напомним, в Кагарлыке Киевской области двое полицейских изнасиловали и пытали женщину в отделе полиции.

После заявления пострадавшей о преступлении участок полиции был расформирован , насильников задержали, а остальных работников отделения назначен переаттестацию.

За изнасилование женщины в Кагарлыке в Киевской области задержан полицейских Николая Кузива и Сергея Сулима, сообщают СМИ.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что на полицейских, которых подозревают в изнасиловании женщины в отделении полиции Кагарлык Киевской области, ждет лишение свободы на длительный срок. Он также исключил массовую переаттестацию полции после этого случая.

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении оперуполномоченному и начальнику одного из секторов Кагарлицкого отделения Обуховского отдела полиции в Киевской области.

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