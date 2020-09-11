Трамп: Бахрейн подпишет мирный договор с Израилем
11 сентября, 2020, 22:39
Королевство Бахрейн согласилось восстановить дипломатические отношения с Израилем
Об этом сообщил президнт США Дональд Трамп в Twitter.
"Сегодня еще один исторический день. Два наших великих друга, Израиль и Бахрейн, согласились на мирный договор. Это - вторая арабская страна, которая заключает мир с Израилем за последние 30 дней", - написал Трамп.
Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Bahrain agree to a Peace Deal - the second Arab country to make peace with Israel in 30 days!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2020
- Напомним, 13 августа 2020 Израиль и Объединенные Арабские Эмираты заключили соглашение о нормализации отношений
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