 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТрамп: Бахрейн подпишет мирный договор с Израилем

Трамп: Бахрейн подпишет мирный договор с Израилем


фото: Times of Israel
Королевство Бахрейн согласилось восстановить дипломатические отношения с Израилем

Об этом сообщил президнт США Дональд Трамп в Twitter.

"Сегодня еще один исторический день. Два наших великих друга, Израиль и Бахрейн, согласились на мирный договор. Это - вторая арабская страна, которая заключает мир с Израилем за последние 30 дней", - написал Трамп.

  • Напомним, 13 августа 2020 Израиль и Объединенные Арабские Эмираты заключили соглашение о нормализации отношений

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 сентября, 2020 пятница

больше новостей

11 сентября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать