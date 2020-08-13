Объединенные Арабские Эмираты признали Израиль, - заявление

13 августа, 2020, 20:27

Израиль и Объединенные Арабские Эмираты заключили соглашение о нормализации отношений

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter, передает Радио Свобода.

ОАЭ станет третьей арабской страной, которая официально признает Израиль, заключив с ним мировое соглашение - после Египта (1979) и Иордании (1994).

В заявлении говорится, что Израиль воздержится от провозглашения своего суверенитета над частью территорий Западного берега реки Иордан, которые палестинцы хотят видеть частью своего будущего государства.

Ожидается, что вскоре страны-участницы соглашения обменяются послами и откроют дипломатические представительства.

"Делегации из Израиля и ОАЭ встретятся в течение ближайших недель для подписания двусторонних соглашений об инвестициях, туризме, прямых авиаперелетах, безопасности, телекоммуникаций, технологий, энергетики, здравоохранения, окружающей среды, создание посольств и других взаимовыгодных сфер", - так в документе очерчиваются дальнейшие действия сторон.