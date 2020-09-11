Сокращение ВВП Украины за семь месяцев замедлилось до 6,2%, - Минэкономики
Об этом говорится в обзоре экономической активности Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства за январь-июль 2020 года.
"По итогам января-июля 2020 г., сокращение СИП (сводного индекса производства - ред.) несколько замедлось и составило 7,3% (7,7% в I пол. 2020г.). Согласно уменьшению объемов ВВП Минэкономики ориентировочно оценивает на уровне 6 2% ", - говорится в отчете.
Отмечается, что в июле на фоне продолжающегося до адаптации к работе в условиях карантина почти все виды экономической деятельности продемонстрировали замедление темпов падения или роста.
"Это указывает на постепенное восстановление и на то, что большинство сфер экономики постепенно приходит в себя после локдауна", - отмечается в отчете.
В ведомстве также отметили, что смягчение карантина и дальнейшее его снятие позволят оживить экономическую активность и ожидать возобновления роста в конце текущего года при условии невозврата к жестким мерам карантина как в мире, так и в Украине.
- Напомним, в августовском консенсус-прогнозе Минэкономики говорится, что Украина по итогам 2020 г. будет демонстрировать более глубокое падение, чем мировая экономика, которое составит 6%.
- В МВФ ожидают падения ВВП Украины на 7,7% по итогам текущего года. А мировая экономика может упасть на 3%.
- По состоянию на конец июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что базовый прогноз падения украинского ВВП на 4,8% в 2020 году остается неизменным.
- По данным Минэкономики, ВВП Украины в первом полугодии сократился на 6,5%.
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