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Espreso.tvОбществоШабунин: Надо мирным путем сносить Зеленского

Шабунин: Надо мирным путем сносить Зеленского

Ukfdf правления Центра противодействия коррупции, общественный активист Виталий Шабунин прокомментировал назначение заместителя генпрокурора Ирины Венедиктовjq юриста Максима Якубовского

Об этом он написал в Facebook.

"Как мы в ГПК и предупреждали? генпрокурорка Зеленского отдала юристу Медведчука (Якубовскому) следующие направления: Специализированную прокуратуру в сфере надзора за уголовным производством о военных преступлениях и в сфере оборонно-промышленного комплекса; Департамент организации, процессуального руководства расследования и обвинения в производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми процессами в 2013-2014 годах (это департаменты по преступлениям Майдана), Департамент процессуального руководства в процессах о пытках и других нарушениях прав граждан правоохранительными органами", - написал Шабунин.

По его словам, Медведчук и россияне "контролируют" три важных направления правоохранительной системы Украины.

"Я не вижу другого способа спасти страну, кроме как массовым, мирным путем сносить Зеленского", - написал Шабунин.

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