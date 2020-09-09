 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЮриста Медведчука назначили заместителем гепрокурора Венедиктовой, - Шабунин

Юриста Медведчука назначили заместителем гепрокурора Венедиктовой, - Шабунин


фото: suspilne
По словам Виталия Шабунина, генпрокурор Ирина Венедиктова назначила своим заместителем Максима Якубовского

Об этом председатель правления Центра противодействия коррупции, общественный активист Виталий Шабунин написал в Facebook.

Шабунин дал ссылки на декларацию Якубовского на сайте НАПК и обнародовал его фото на фоне старого политического проекта Виктора Медведчука "Украинский выбор".

Также он дал ссылки на несколько журналистских расследований о деятельности Якубовского.

В одном из них журналист, общественный деятель и политик Дмитрий Гнап дает ссылку на выступление Якубовского в партийных цветах Медведчука и приводит цитату со словами нового заместителя генпрокурора: "Мы, в" Украиснькому выборе "считаем ..."

Также Гнап в 2015 году писал, что официальный номер Якубовского, указанный им на сайте Союза адвокатов такой же, как и у центрального офиса "Украинской выбора".

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 сентября, 2020 среда

больше новостей

9 сентября, 2020 среда

8 сентября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать