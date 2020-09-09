Юриста Медведчука назначили заместителем гепрокурора Венедиктовой, - Шабунин

9 сентября, 2020, 12:25

По словам Виталия Шабунина, генпрокурор Ирина Венедиктова назначила своим заместителем Максима Якубовского

Об этом председатель правления Центра противодействия коррупции, общественный активист Виталий Шабунин написал в Facebook.

Шабунин дал ссылки на декларацию Якубовского на сайте НАПК и обнародовал его фото на фоне старого политического проекта Виктора Медведчука "Украинский выбор".

Также он дал ссылки на несколько журналистских расследований о деятельности Якубовского.

В одном из них журналист, общественный деятель и политик Дмитрий Гнап дает ссылку на выступление Якубовского в партийных цветах Медведчука и приводит цитату со словами нового заместителя генпрокурора: "Мы, в" Украиснькому выборе "считаем ..."

Также Гнап в 2015 году писал, что официальный номер Якубовского, указанный им на сайте Союза адвокатов такой же, как и у центрального офиса "Украинской выбора".