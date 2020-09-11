"Красная" зона карантина: Укрзализныця прекращает продажу билетов на шести станциях

11 сентября, 2020, 17:38

С 14 сентября АО "Укрзализныця" временно прекращает продажу билетов на станциях Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга и Салават-1

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"По решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Укрзализныця прекращает продажу билетов из отдельных железнодорожных станций", - говорится в сообщении.

Поэтому с 00:01 14 сентября закрыто продажа билетов из железнодорожных станций Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1 на поезда:

- № 81/82 Киев - Ужгород;

- № 136/135 Снятин - Одесса - Черновцы

- № 122/121 Николаев - Ровно;

- № 88/87 Ковель - Новоалексеевка;

- № 108/107 Одесса - Ужгород;

- № 110/109 Львов - Херсон;

- № 779/780 Сумы - Киев, Винница;

- № 786/785 Киев - Шостка;

- № 774/773 Киев - Шостка;

- № 45/46 Ужгород - Лисичанск;

- № 98/97 Ковель - Киев;

- № 43/44 Галич - Киев - Ивано-Франковск;

- № 601/602 Львов - Тячев;

- № 117/118 Киев - Черновцы.

"До урегулирования ситуации указанные поезда проследуют через станции Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1 без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке", - говорится в сообщении.

В Украине по состоянию на утро 11 сентября, обнаружили 3144 новых случаев заражения коронавирусом.

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