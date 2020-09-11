Антирекорд COVID-19 в Украине: за сутки обнаружили 3144 инфицированных, 53 человека умерли

11 сентября, 2020, 08:49

В Украине за минувшие сутки, 10 сентября, обнаружили 3144 новых случаев заражения коронавирусом

Об этом со ссылкой на размещенные в свободном доступе данные Совета национальной безопасности и обороны Украины рассказывает Еспресо.TV .

В Украине зафиксирован новый антирекорд по количеству новых случаев заражения COVID-19. Предварительное наибольшее значение было зафиксировано 5 сентября, тогда заболело 2836 человек.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 148 756 человек, из них 67 005 выздоровели, летальных случаев - 3076.

Больше всего инфицированных обнаружили в Киеве (+404), в Тернопольской области (+302) и Одесской (+283)

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