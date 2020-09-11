Отравление Навального: Россия готовит еще один запрос Германии
11 сентября, 2020, 09:42
Министерство внутренних дел России готовит дополнительный запрос Германии после информации о выходе Алексея Навального из комы
Об этом сообщает ТАСС.
"В связи с публикацией в СМИ сообщений о выходе А.А. Навального из комы следственное подразделение... готовит дополнительный запрос об оказании правовой помощи в компетентные органы ФРГ", - говорится в сообщении.
В частности, в России хотят, чтобы немецкие правоохранители позволили присутствовать при проведении следственных действий следователям из РФ и российского эксперта. Это позволит российской стороне ставить дополнительные вопросы.
- Государственный секретарь США Майкл Помпео допустил причастность российских чиновников к отравлению Алексея Навального.
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