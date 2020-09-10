Вероятно, что к отравлению Навального причастны российские чиновники, - Помпео
Об этом сообщил Помпео в интервью с журналистом Беном Шапиро, полный текст которого опубликован на сайте Госдепа, передает "Укринформ".
"Есть большая вероятность того, что это исходило от высокопоставленных российских чиновников. Я думаю, что это плохо для русского народа. Я думаю, что это плохо для России", - заявил Помпео.
Гос-секретарь отметил, что США, ЕС и ряд других европейских стран ясно дали понять Москве, что они ожидают от нее скоординированных действий по привлечению виновных в инциденте с Навальным к ответственности.
"Мы сделаем все возможное, чтобы прийти к выводу о том, кто еще несет ответственность", - заявил Помпео.
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