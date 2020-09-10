 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирВероятно, что к отравлению Навального причастны российские чиновники, - Помпео

Вероятно, что к отравлению Навального причастны российские чиновники, - Помпео


фото: ukrinform
Государственный секретарь США Майкл Помпео допустил причастность российских чиновников к отравлению Алексея Навального

Об этом сообщил Помпео в интервью с журналистом Беном Шапиро, полный текст которого опубликован на сайте Госдепа, передает "Укринформ".

"Есть большая вероятность того, что это исходило от высокопоставленных российских чиновников. Я думаю, что это плохо для русского народа. Я думаю, что это плохо для России", - заявил Помпео.

Гос-секретарь отметил, что США, ЕС и ряд других европейских стран ясно дали понять Москве, что они ожидают от нее скоординированных действий по привлечению виновных в инциденте с Навальным к ответственности.

"Мы сделаем все возможное, чтобы прийти к выводу о том, кто еще несет ответственность", - заявил Помпео.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 сентября, 2020 четверг

больше новостей

10 сентября, 2020 четверг

9 сентября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать