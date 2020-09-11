Отравление Навального: Германия назвала условие передачи материалов РФ

11 сентября, 2020, 14:48

Генеральная прокуратура Берлина подтвердила получение запроса о предоставлении Российской Федерации правовой помощи по делу об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Twitter, передает "РБК-Украина".

"Генпрокуратура Берлина получила запрос от юридического управления сената Берлина для оказания юридической помощи по российскому запросу о правовой помощи и получения в связи с этим информации о состоянии здоровья Алексея Навального с его согласия", - говорится в сообщении.

Также было отмечено, что "другая информация пока недоступна" по данному вопросу.

Die #StaatsanwaltschaftBerlin ist von der SenJustVA beauftragt, Rechtshilfe für das russische Rechtshilfeersuchen durchzuführen und dazu Auskünfte zu dem Gesundheitszustand von A. Nawalny - vorbehaltlich dessen Zustimmung - einzuholen. Weitere Auskünfte sind derzeit nicht möglich https://t.co/0my9vZ2tyH - GenStA Berlin (@GStABerlin) September 11, 2020

Напомним, что Министерство внутренних дел России готовило дополнительный запрос Германии после информации о выходе Алексея Навального из комы .

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