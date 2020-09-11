 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортОбидчик сборной Украины получил травму на тренировке "Барселоны"

Обидчик сборной Украины получил травму на тренировке "Барселоны"


фото: Getty Images
Вингер сборной Испании Ансуи Фати получил травму во время сегодняшней тренировки "Барселоны"

Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны".

У 17-летнего игрока диагностировали ушиб правого бедра. Сроки восстановления Фати не сообщаются. Но известно, что вингер точно не сыграет в товарищеском матче против "Химнастика", который состоится 12 сентября.

На прошлой неделе, 6 сентября, Ансуи Фати отличился забитым мячом и результативной передачей в матче Лиги наций против сборной Украины.

В прошлом сезоне левый вингер провел 33 матча, забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу за "Барселону". Ориентировочная трансферная стоимость Фати составляет 50 млн евро.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 сентября, 2020 пятница

больше новостей

11 сентября, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать