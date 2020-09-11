Обидчик сборной Украины получил травму на тренировке "Барселоны"

11 сентября, 2020, 19:56

Вингер сборной Испании Ансуи Фати получил травму во время сегодняшней тренировки "Барселоны"

Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны".

У 17-летнего игрока диагностировали ушиб правого бедра. Сроки восстановления Фати не сообщаются. Но известно, что вингер точно не сыграет в товарищеском матче против "Химнастика", который состоится 12 сентября.

На прошлой неделе, 6 сентября, Ансуи Фати отличился забитым мячом и результативной передачей в матче Лиги наций против сборной Украины.

В прошлом сезоне левый вингер провел 33 матча, забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу за "Барселону". Ориентировочная трансферная стоимость Фати составляет 50 млн евро.

7 сентября защитник мадридского "Реала" Серхио Регилон повредил лодыжку в матче второго тура Лиги наций Испания - Украина.