С вещами - на выход!: Арахамия анонсировал кадровые изменения в Кабмине
Об этом лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает Укринформ .
"Я ожидаю, может быть максимум два, но, скорее всего, одно кадровое изменение в Кабмине", - сказал Арахамия.
Он уточнил, что с вероятностью в 80% поменяют одного министра, не сказав, кого именно, но уточнил, что это точно не министр юстиции.
1 сентября первый заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что министр экономики Игорь Петрашко и глава Минфина Сергей Марченко ближайшее время могут быть отправлены в отставку. Он пояснил, что кадровые выводы будут делать после 15 сентября, когда Кабинет министров должен предложить Верховной Раде проект государственного бюджета на 2021 год.
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