С вещами - на выход!: Арахамия анонсировал кадровые изменения в Кабмине

10 сентября, 2020, 07:17

Один из членов украинского правительства вскоре будет отправлен в отставку

Об этом лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает Укринформ .

"Я ожидаю, может быть максимум два, но, скорее всего, одно кадровое изменение в Кабмине", - сказал Арахамия.

Он уточнил, что с вероятностью в 80% поменяют одного министра, не сказав, кого именно, но уточнил, что это точно не министр юстиции.

1 сентября первый заместитель главы Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что министр экономики Игорь Петрашко и глава Минфина Сергей Марченко ближайшее время могут быть отправлены в отставку. Он пояснил, что кадровые выводы будут делать после 15 сентября, когда Кабинет министров должен предложить Верховной Раде проект государственного бюджета на 2021 год.

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