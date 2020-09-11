Киев попал в "оранжевую" зону: список ограничений, которые вводит столица
Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
С 14 сентября в Киеве будут действовать ограничения "оранжевой" зоны. К ним относятся:
- проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий разрешено с участием не более 220 человек с учетом не более одного человека на 10 квадратных метров площади здания;
- запрет работы учреждений, оказывающих услуги по размещению, кроме гостиниц;
- посещение занятий в профессиональных и высших учебных заведениях группами не более 20 человек;
- больницы временно ограничивают плановые госпитализации. Это не касается медицинской помощи беременным, новорожденным, онкобольным и случаев, когда есть риск для жизни пациента;
- запрет работы спортивных залов и фитнес-центров, кроме тех, которые смогут обеспечить размещение не более одного человека на 10 квадратных метров;
- запрет приема детей в учреждения оздоровления и отдыха - санаторий и лагерей в столице и пригороде;
- перевозка пассажиров осуществляется только в количестве 50% мест для сидения.
Он также добавил, что полиция обязана отслеживать перемещения пациентов в самоизоляции.
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