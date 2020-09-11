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Espreso.tvОбществоКиев попал в "оранжевую" зону: список ограничений, которые вводит столица

Киев попал в "оранжевую" зону: список ограничений, которые вводит столица


фото: reuters
Киев вошел в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности, поэтому в столице вновь вводят ряд запретов и ограничений

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

С 14 сентября в Киеве будут действовать ограничения "оранжевой" зоны. К ним относятся:

- проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий разрешено с участием не более 220 человек с учетом не более одного человека на 10 квадратных метров площади здания;

- запрет работы учреждений, оказывающих услуги по размещению, кроме гостиниц;

- посещение занятий в профессиональных и высших учебных заведениях группами не более 20 человек;

- больницы временно ограничивают плановые госпитализации. Это не касается медицинской помощи беременным, новорожденным, онкобольным и случаев, когда есть риск для жизни пациента;

- запрет работы спортивных залов и фитнес-центров, кроме тех, которые смогут обеспечить размещение не более одного человека на 10 квадратных метров;

- запрет приема детей в учреждения оздоровления и отдыха - санаторий и лагерей в столице и пригороде;

- перевозка пассажиров осуществляется только в количестве 50% мест для сидения.

Он также добавил, что полиция обязана отслеживать перемещения пациентов в самоизоляции.

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