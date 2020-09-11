Курсантки, которых сбил пьяный майор ВСУ, отказались от компенсаций

11 сентября, 2020, 18:06

Курсантки Украинской военно-медицинской академии, пострадавшие в результате наезда на них майора ВСУ Владимира Холодного, отказались от компенсации

Об этом они сообщили на брифинге на территории Главного военного клинического госпиталя, где проходят лечение, сообщает Укринформ.

По словам Александры Гуй, с ними связывался адвокат Холодного.

"Они предлагают нам компенсацию. Мы от нее отказываемся, поскольку мы знаем, что у него есть онкобольная жена и ребенок. То есть, его семья не должна и не должна нести бремя", - сказала она.

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Девушки, отвечая на вопрос о работе следственных органов, отметили, что недовольны действиями следователя, который ни разу не явился к ним.

"Действиями прокурора довольна, но я не довольна действиями следователя. Следователь звонил, сказал - я следователь Александр и ни разу не пришел, чтобы взять показания. Я понимаю, что у человека есть другая работа и не только наша дело, но ... То есть следователя мы вообще не видели"", - сказала Галина Николин.

Она также отметила, что была проведена транспортная экспертиза. И было установлено, что транспортное средство - исправно.