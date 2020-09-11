Курсантки, которых сбил пьяный майор ВСУ, отказались от компенсаций
Об этом они сообщили на брифинге на территории Главного военного клинического госпиталя, где проходят лечение, сообщает Укринформ.
По словам Александры Гуй, с ними связывался адвокат Холодного.
"Они предлагают нам компенсацию. Мы от нее отказываемся, поскольку мы знаем, что у него есть онкобольная жена и ребенок. То есть, его семья не должна и не должна нести бремя", - сказала она.
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Девушки, отвечая на вопрос о работе следственных органов, отметили, что недовольны действиями следователя, который ни разу не явился к ним.
"Действиями прокурора довольна, но я не довольна действиями следователя. Следователь звонил, сказал - я следователь Александр и ни разу не пришел, чтобы взять показания. Я понимаю, что у человека есть другая работа и не только наша дело, но ... То есть следователя мы вообще не видели"", - сказала Галина Николин.
Она также отметила, что была проведена транспортная экспертиза. И было установлено, что транспортное средство - исправно.
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