В воинской части Киева автомобиль переехал трех курсанток: у одной травматическая ампутация ног

25 августа, 2020, 20:46

В воинской части по улице Зоологическая, 4а Toyota Prius переехал трех курсанток: у одной травматическая ампутация ног

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

В Киеве на территории воинской части А1937 на улице Зоологической, 4а произошло дорожно-транспортное происшествие.

Три девушки-курсантки (1997 г.р.), которые пришли в воинскую часть получать форму, стояли на лестнице и в это время один из работников, военный перепутал передачи на автомобиле Toyota Prius и сдал назад.

В результате автомобиль прижал трех девушек к ступенькам.

По предварительным данным, двое пострадавших с переломами ног, а еще одну с травматической ампутацией обеих ног доставили в больницу.

По словам свидетелей, водитель Toyota Prius находился в состоянии алкогольного опьянения.

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