В воинской части Киева автомобиль переехал трех курсанток: у одной травматическая ампутация ног
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
В Киеве на территории воинской части А1937 на улице Зоологической, 4а произошло дорожно-транспортное происшествие.
Три девушки-курсантки (1997 г.р.), которые пришли в воинскую часть получать форму, стояли на лестнице и в это время один из работников, военный перепутал передачи на автомобиле Toyota Prius и сдал назад.
В результате автомобиль прижал трех девушек к ступенькам.
По предварительным данным, двое пострадавших с переломами ног, а еще одну с травматической ампутацией обеих ног доставили в больницу.
По словам свидетелей, водитель Toyota Prius находился в состоянии алкогольного опьянения.
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