Коронавирус в МВД: зафиксировано 93 новых случая среди правоохранителей
Об этом сообщает пресс-служба МВД в Telegram .
"Общее количество случаев (заболевания - ред.) коронавирусной болезни среди правоохранителей с начала пандемии - 4010, выздоровела - 3581 человек", - говорится в сообщении.
Поэтому по состоянию на 11 сентября было зафиксировано 93 новых случая заражения правоохранителей.
Больше всего больных выявлено в Волынской, Закарпатской, Хмельницкой, Харьковской областях и в Киеве.
В МВД отметили, что с марта 2020 года правоохранители перешли на усиленный вариант несения службы и являются вторыми не только по степени риска заражения после врачей, но и по фактическому уровню заболеваемости.
- В Украине за минувшие сутки, 10 сентября, обнаружили 3144 новых случаев заражения коронавирусом.
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