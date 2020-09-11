Коронавирус в МВД: зафиксировано 93 новых случая среди правоохранителей

11 сентября, 2020, 18:54

По состоянию на 11 сентября коронавирус лабораторно подтвержден у 93 правоохранителей

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Telegram .

"Общее количество случаев (заболевания - ред.) коронавирусной болезни среди правоохранителей с начала пандемии - 4010, выздоровела - 3581 человек", - говорится в сообщении.

Поэтому по состоянию на 11 сентября было зафиксировано 93 новых случая заражения правоохранителей.

Больше всего больных выявлено в Волынской, Закарпатской, Хмельницкой, Харьковской областях и в Киеве.

В МВД отметили, что с марта 2020 года правоохранители перешли на усиленный вариант несения службы и являются вторыми не только по степени риска заражения после врачей, но и по фактическому уровню заболеваемости.

В Украине за минувшие сутки, 10 сентября, обнаружили 3144 новых случаев заражения коронавирусом.

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