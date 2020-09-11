Комитет Нацагентства подтвердил наличие плагиата в трех работах Шкарлета
Об этом сообщает Liga.Net .
Обращение о плагиате поступили от народного депутата Инны Совсун, ОО "Трон" (сообщество "Дисергейт"), Фонда региональных инициатив, а также пришло письмо от Секретариата Правительства с просьбой проверить факты.
Отрывки работ также присылали на проверку трем международным экспертам: Кристину Мориарти, профессору этики и права, лицензированному адвокату в США, который работает в международной организации по академической добродетели, международному чешскому эксперту Томашу Фольтинеку и польскому эксперту Кшиштофу Гутовскому, эксперту по вопросам пиратства и плагиата.
Читайте также: Статья главы МОН Шкарлета для докторской диссертации - плагиат, - активисты
Все трое иностранных экспертов признали, что в работах Шкарлета есть плагиат.
На заседание также пришел адвокат Шкарлета Александр Радченко. Он постоянно перебивал главу НАОКВО Квита, заявлял ему отвод: "У него - конфликт интересов, так как у вас личные неприязненные отношения со Шкарлетом, потому что на встрече с ректорами в публичном пространстве заявили, что Шкарлет говорит неправду и искажает факты".
Комитет предлагает НАОКВО установить плагиат в статьях.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-