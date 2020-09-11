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Espreso.tvОбществоКомитет Нацагентства подтвердил наличие плагиата в трех работах Шкарлета

Комитет Нацагентства подтвердил наличие плагиата в трех работах Шкарлета


фото: rfe
Этический комитет Нацагентства по вопросам обеспечения качества образования отреагировал на жалобы и признал, что в трех работах и.о. министра образования Сергея Шкарлета есть плагиат

Об этом сообщает Liga.Net .

Обращение о плагиате поступили от народного депутата Инны Совсун, ОО "Трон" (сообщество "Дисергейт"), Фонда региональных инициатив, а также пришло письмо от Секретариата Правительства с просьбой проверить факты.

"Вынуждены констатировать плагиат в трех работах. Представим это в нашем заключении. И есть соответствующая таблица, указывающая на некорректные ссылки с признаками академического плагиата", - сказал председатель комитета по этике и руководитель НАОКВО Сергей Квит.

Отрывки работ также присылали на проверку трем международным экспертам: Кристину Мориарти, профессору этики и права, лицензированному адвокату в США, который работает в международной организации по академической добродетели, международному чешскому эксперту Томашу Фольтинеку и польскому эксперту Кшиштофу Гутовскому, эксперту по вопросам пиратства и плагиата.

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Все трое иностранных экспертов признали, что в работах Шкарлета есть плагиат.

На заседание также пришел адвокат Шкарлета Александр Радченко. Он постоянно перебивал главу НАОКВО Квита, заявлял ему отвод: "У него - конфликт интересов, так как у вас личные неприязненные отношения со Шкарлетом, потому что на встрече с ректорами в публичном пространстве заявили, что Шкарлет говорит неправду и искажает факты".

Комитет предлагает НАОКВО установить плагиат в статьях.

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