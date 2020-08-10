Статья главы МОН Шкарлета для докторской диссертации - плагиат, - активисты

10 августа, 2020, 17:11

Ученые-активисты изучили статью для докторской диссертации и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета и обнаружили почти 90% плагиата

Об этом говорится на сайте "Ошибки и фальсификации в научных исследованиях".

Статья называется "Шкарлет С. М. Теоретические основы формирования экономической безопасности предприятий // Сиверянская летопись. - 2007. - №4. - С. 161-171".

Ученые обнаружили в ней "сплошной плагиат" из двух источников:

Гончаренко Л.П. Процесс обеспечения экономической безопасности предприятия // Справочник экономиста, 2004, №12 Экономика предприятия: Учебник / Под ред. С. Ф. Покропивного. - К .: КНЭУ, 1999.

Авторы анализа также приводят пример: во втором абзаце в статье написано "Специалисты отмечают [7], что широкий спектр...", то есть Шкарлет сначала правильно ссылается на других ученых. Однако далее он пишет: "Таким образом, в современных условиях...".

"Это означает, что читатель должен теперь прочитать собственные выводы, сделанные именно Сергеем Шкарлетом, а не кем-то еще. Но это не так - на самом деле Шкарлет переписывает текст статьи российского профессора Людмилы Петровны Гончаренко (в переводе на украинский), напечатанный в 2004 году, и этой работы в списке литературы в статье Шкарлета нет", - пишут ученые.

Также они заключают, что основной материал статьи Шкарлета изложен на с. 163-170.

"Совпадения с чужими трудами обнаружены на с. 164-170, то есть на 7 страницах из восьми, что составляет 87,5%. Что интересно, ректор Черниговского института информации, бизнеса и права с 6-летним стажем, да еще и профессор указывает в своей научной статье сайт студенческих рефератов как источник", - добавляют они.

В сравнительных таблицах прямой плагиат обозначен желтым цветом, бирюзовым - синонимы и перефразирование.