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Espreso.tvСпортЭкс-игрок "Шахтера" и сборной Украины заразился коронавирусом

Экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины заразился коронавирусом


фото: Getty Images
Экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины Александр Кучер получил положительный тест на коронавирус

Об этом сообщает официальный telegram канал футбольного клуба "Металл".

Сейчас экс-футболист работает главным тренером харьковского "Металла", также положительный тест получил помощник Кучера Александр Призетко. Специалисты находятся на самоизоляции и переносят больного бессимптомно.

Несмотря на зараженных тренеров, сегодняшний матч в рамках второго тура Второй лиги против одесского "Реал Фарм" состоится.

37-летний Александр Кучер хорошо известный украинским болельщикам благодаря игре за донецкий "Шахтер", харьковский "Металлист", львовские "Карпаты" и турецкий "Кайсериспор". В его активе 57 матчей за национальную команду Украины.

 

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