Экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины заразился коронавирусом

11 сентября, 2020, 18:21

Экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины Александр Кучер получил положительный тест на коронавирус

Об этом сообщает официальный telegram канал футбольного клуба "Металл".

Сейчас экс-футболист работает главным тренером харьковского "Металла", также положительный тест получил помощник Кучера Александр Призетко. Специалисты находятся на самоизоляции и переносят больного бессимптомно.

Несмотря на зараженных тренеров, сегодняшний матч в рамках второго тура Второй лиги против одесского "Реал Фарм" состоится.

37-летний Александр Кучер хорошо известный украинским болельщикам благодаря игре за донецкий "Шахтер", харьковский "Металлист", львовские "Карпаты" и турецкий "Кайсериспор". В его активе 57 матчей за национальную команду Украины.

7 июля стало известно, что в Харькове создают футбольный клуб "Металл" .