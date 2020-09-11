Экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины заразился коронавирусом
Об этом сообщает официальный telegram канал футбольного клуба "Металл".
Сейчас экс-футболист работает главным тренером харьковского "Металла", также положительный тест получил помощник Кучера Александр Призетко. Специалисты находятся на самоизоляции и переносят больного бессимптомно.
Несмотря на зараженных тренеров, сегодняшний матч в рамках второго тура Второй лиги против одесского "Реал Фарм" состоится.
37-летний Александр Кучер хорошо известный украинским болельщикам благодаря игре за донецкий "Шахтер", харьковский "Металлист", львовские "Карпаты" и турецкий "Кайсериспор". В его активе 57 матчей за национальную команду Украины.
- 7 июля стало известно, что в Харькове создают футбольный клуб "Металл" .
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