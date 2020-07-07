В Харькове создают новый амбициозный футбольный клуб "Металл"

7 июля, 2020, 18:38

В Харькове создают футбольный клуб "Металл", который со следующего сезона может выступать во второй лиге Украины

Об этом сообщает footballhub .

У клуба будет своя детско-юношеская академия.

"Главным тренером "Металла" будет Александр Кучер. Эта команда планирует с нового сезона выступать во второй лиге. Конечно, если пройдет лицензирование. Это очень амбициозный клуб. Кроме того, что там будет профессиональная команда, будет и детско-юношеская академия. В Харькове создают очень интересный проект ", - рассказал журналист Игорь Цыганик.

Также Цыганик рассказал, имеет ли отношение к новой команде бывший владелец "Металлиста" Александр Ярославский.

"Безусловно, всех интересует, имеет ли отношение к Металлу Александр Ярославский. Я пока не имею такого подтверждения. Сейчас официально владельцем клуба является бывший спортивный директор Металлиста Евгений Красников. Я надеюсь, что этот клуб начнет очень быстро расти и создаст конкуренцию не только Металлисту -1925, но и грандам украинского футбола ", - признался журналист.

В 2016-м году "Металлист" прекратил свое существование, после чего в Харькове был создан "Металлист-1925", который сейчас борется за выход в УПЛ.