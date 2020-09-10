В украинском баскетбольном клубе произошла вспышка коронавируса
Об этом сообщает "Днепр" в facebook.
Отмечается, что "Днепр" снялся с товарищеского турнира Gloria Cup из-за нескольких положительных тестов на COVID-19.
Диагноз подтвердился у пяти игроков, которым провели дополнительное обследование в местном госпитале для уточнения схемы лечения. В большинстве болезнь протекает в легкой форме без осложнений. В среду команда вернулась в Днепр.
Имена баскетболистов с положительными тестами на COVID-19 не разглашаются, но в последнем матче Днепра в Анталье не участвовали Кирилл Фесенко, Максим Корниенко, Анатолий Шундель, Дмитрий Глебов и Роман Бондарчук.
Первый официальный матч сезона "Днепр" должен провести 22 сентября в квалификации Лиги чемпионов.
- 8 сентября стало известно, что 23 хоккеиста "Донбасса" заболели коронавирусом.
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