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Espreso.tvСпортВ украинском баскетбольном клубе произошла вспышка коронавируса

В украинском баскетбольном клубе произошла вспышка коронавируса


фото: facebook
У пяти баскетболистов "Днепра" на тренировочном сборе в Турции обнаружили коронавирус

Об этом сообщает "Днепр" в facebook.

Отмечается, что "Днепр" снялся с товарищеского турнира Gloria Cup из-за нескольких положительных тестов на COVID-19.

Диагноз подтвердился у пяти игроков, которым провели дополнительное обследование в местном госпитале для уточнения схемы лечения. В большинстве болезнь протекает в легкой форме без осложнений. В среду команда вернулась в Днепр.

Имена баскетболистов с положительными тестами на COVID-19 не разглашаются, но в последнем матче Днепра в Анталье не участвовали Кирилл Фесенко, Максим Корниенко, Анатолий Шундель, Дмитрий Глебов и Роман Бондарчук.

Первый официальный матч сезона "Днепр" должен провести 22 сентября в квалификации Лиги чемпионов.

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