 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт23 зараженных: в украинском хоккейном клубе произошла вспышка коронавируса

23 зараженных: в украинском хоккейном клубе произошла вспышка коронавируса


фото: hcdonbass.com
Хоккейный клуб "Донбасс" объявил о 23 случаях заражения коронавирусом членов команды

Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

COVID-19 подверглись как хоккеисты, так и сотрудники "Донбасса". Все зараженные находятся на самоизоляции, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Часть игроков, которые отправились в Херсон для участия в ответных матчах полуфинала плей-офф чемпионата Украины, также отправятся на самоизоляцию.

7 сентября на две недели остановился учебно-тренировочный процесс в детско-юношеской спортивной школе "Донбасса". О восстановлении тренировочного процесса будет сообщено дополнительно.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

8 сентября, 2020 вторник

больше новостей

8 сентября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать