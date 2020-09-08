23 зараженных: в украинском хоккейном клубе произошла вспышка коронавируса

8 сентября, 2020, 21:41

Хоккейный клуб "Донбасс" объявил о 23 случаях заражения коронавирусом членов команды

Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

COVID-19 подверглись как хоккеисты, так и сотрудники "Донбасса". Все зараженные находятся на самоизоляции, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Часть игроков, которые отправились в Херсон для участия в ответных матчах полуфинала плей-офф чемпионата Украины, также отправятся на самоизоляцию.

7 сентября на две недели остановился учебно-тренировочный процесс в детско-юношеской спортивной школе "Донбасса". О восстановлении тренировочного процесса будет сообщено дополнительно.