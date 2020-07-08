В Нацбанке рассказали, куда обращаться, если финкомпании нарушают права потребителей

8 июля, 2020, 08:34

Украинцам в случае нарушения их прав небанковскими финучреждениями следует сначала официально обратиться в финкомпанию, а если это не дало результатов - в Нацбанк

Об этом сказала начальник Управления защиты прав потребителей НБУ Ольга Лобайчук в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавкой на телеканале Еспресо.

"Мы рекомендуем сначала обращаться в сами финансовые учреждения. Потому что очень часто вопрос решается при официальном запросе к данному финансовому учреждению. Если ответ не удовлетворил, или финансовое учреждение не далого какого-либо ответа - тогда, конечно, обращаться в Национальный банк", - сказала Лобайчук.

Она заверила, что Управление защиты прав потребителей НБУ рассмотрит обращение и в течение 30 дней предоставит развернутую детальный ответ.

По ее словам, для Национального банка сейчас реализация реформы в небанковском финансовом секторе - это приоритетный проект.

"Все правила, требования и принципы, которые мы имплементировали к банкам, будут с учетом специфики переведены на не-банки. Это кристальные, прозрачные, понятные требования, которые устанавливают европейские центральные банки и которые гармонизируются с европейскими директивами", - добавила представительница Нацбанка.