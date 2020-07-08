В Нацбанке рассказали, куда обращаться, если финкомпании нарушают права потребителей
Об этом сказала начальник Управления защиты прав потребителей НБУ Ольга Лобайчук в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавкой на телеканале Еспресо.
"Мы рекомендуем сначала обращаться в сами финансовые учреждения. Потому что очень часто вопрос решается при официальном запросе к данному финансовому учреждению. Если ответ не удовлетворил, или финансовое учреждение не далого какого-либо ответа - тогда, конечно, обращаться в Национальный банк", - сказала Лобайчук.
Она заверила, что Управление защиты прав потребителей НБУ рассмотрит обращение и в течение 30 дней предоставит развернутую детальный ответ.
По ее словам, для Национального банка сейчас реализация реформы в небанковском финансовом секторе - это приоритетный проект.
"Все правила, требования и принципы, которые мы имплементировали к банкам, будут с учетом специфики переведены на не-банки. Это кристальные, прозрачные, понятные требования, которые устанавливают европейские центральные банки и которые гармонизируются с европейскими директивами", - добавила представительница Нацбанка.
- Нацбанк 1 июля принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг. В НБУ планируют восстановить доверие потребителей к небанковским финучреждениям.
- Нацбанк в июне наказал ООО "Финансовая компания "Магнат" за нарушение операций с валютой.
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