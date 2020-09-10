В Одесской области в государственных лабораториях закончились тесты на коронавирус, - лабцентр МЗ

10 сентября, 2020, 18:01

В Одесской области в государственных лабораториях закончились тесты для проведения диагностики на COVID-19. Работают только частные лаборатории

Об этом рассказал представитель Лабораторного центра МЗ Украины в Одесской области Сергей Дементьев, сообщает ТСН.

За минувшие сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 41 жителя региона, но их проводили частные лаборатории.

По его словам, государственные медицинские учреждения не проводили тестирование, поскольку не было реагентов. Лаборантам не было чем работать.

"Деньги на тест-системы и реагенты есть, но поставщики не могут в достаточном объеме предоставить необходимое, это общенациональная проблема", - отметил Дементьев.

По состоянию на 10 сентября в Украине обнаружили 2582 новых случая заражения коронавирусом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb