Коронавирус за сутки: в Украине обнаружили 2582 инфицированных
10 сентября, 2020, 08:47
В Украине за минувшие сутки, 9 сентября, обнаружили 2582 новых случая заражения коронавирусом
Об этом со ссылкой на размещенные в свободном доступе данные Совета национальной безопасности и обороны Украины рассказывает Еспресо.TV .
Выздоровели за сутки - 1174 человека. Умерли - 44 человека.
С начала пандемии в стране зафиксировано 145 612 случаев COVID-19. 3023 смертей и 65 877 выздоровлений.
Сложная эпидемиологическая ситуация во Львовской области (+183), Киеве (+298), Харьковской области (+339), Тернопольской области (+251), Ивано-Франковской области (+143).
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-