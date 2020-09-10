Коронавирус за сутки: в Украине обнаружили 2582 инфицированных

10 сентября, 2020, 08:47

В Украине за минувшие сутки, 9 сентября, обнаружили 2582 новых случая заражения коронавирусом

Об этом со ссылкой на размещенные в свободном доступе данные Совета национальной безопасности и обороны Украины рассказывает Еспресо.TV .

Выздоровели за сутки - 1174 человека. Умерли - 44 человека.

С начала пандемии в стране зафиксировано 145 612 случаев COVID-19. 3023 смертей и 65 877 выздоровлений.

Сложная эпидемиологическая ситуация во Львовской области (+183), Киеве (+298), Харьковской области (+339), Тернопольской области (+251), Ивано-Франковской области (+143).