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Espreso.tvОбществоКоронавирус за сутки: в Украине обнаружили 2582 инфицированных

Коронавирус за сутки: в Украине обнаружили 2582 инфицированных

В Украине за минувшие сутки, 9 сентября, обнаружили 2582 новых случая заражения коронавирусом

Об этом со ссылкой на размещенные в свободном доступе данные Совета национальной безопасности и обороны Украины рассказывает Еспресо.TV .

Выздоровели за сутки - 1174 человека. Умерли - 44 человека.

С начала пандемии в стране зафиксировано 145 612 случаев COVID-19. 3023 смертей и 65 877 выздоровлений.

Сложная эпидемиологическая ситуация во Львовской области (+183), Киеве (+298), Харьковской области (+339), Тернопольской области (+251), Ивано-Франковской области (+143).

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