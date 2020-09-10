Стало известно, за сколько Суркис готов продать лидеров "Динамо"

10 сентября, 2020, 10:11

Президент "Динамо" Игорь Суркис определился с ценой на лидеров киевского клуба Виктора Цыганкова и Виталия Миколенко

Об этом сообщает Динамо Киев Inside.

По информации издания, "Динамо" готово продать Цыганкова за $ 25 млн, а за Миколенко хочет получить не менее $ 30 млн.

Киевский клуб уже получил предложение в отношении Виктора Цыганкова, оно несколько меньше желаемой суммы, однако приемлемо.

"Динамо" начало переговоры по трансферу, но их решено не афишировать публично. Какой клуб интересуется вингером, пока неизвестно.

14 июля стало известно, что в контракте Виктора Цыганкова предусмотрены отступные в 50 млн евро .

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