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Espreso.tvСпортСтало известно, за сколько Суркис готов продать лидеров "Динамо"

Стало известно, за сколько Суркис готов продать лидеров "Динамо"


фото: facebook.com/fcdynamoua
Президент "Динамо" Игорь Суркис определился с ценой на лидеров киевского клуба Виктора Цыганкова и Виталия Миколенко

Об этом сообщает Динамо Киев Inside.

По информации издания, "Динамо" готово продать Цыганкова за $ 25 млн, а за Миколенко хочет получить не менее $ 30 млн.

Киевский клуб уже получил предложение в отношении Виктора Цыганкова, оно несколько меньше желаемой суммы, однако приемлемо.

"Динамо" начало переговоры по трансферу, но их решено не афишировать публично. Какой клуб интересуется вингером, пока неизвестно.

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