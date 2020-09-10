Стало известно, за сколько Суркис готов продать лидеров "Динамо"
10 сентября, 2020, 10:11
Президент "Динамо" Игорь Суркис определился с ценой на лидеров киевского клуба Виктора Цыганкова и Виталия Миколенко
Об этом сообщает Динамо Киев Inside.
По информации издания, "Динамо" готово продать Цыганкова за $ 25 млн, а за Миколенко хочет получить не менее $ 30 млн.
Киевский клуб уже получил предложение в отношении Виктора Цыганкова, оно несколько меньше желаемой суммы, однако приемлемо.
"Динамо" начало переговоры по трансферу, но их решено не афишировать публично. Какой клуб интересуется вингером, пока неизвестно.
- 14 июля стало известно, что в контракте Виктора Цыганкова предусмотрены отступные в 50 млн евро .
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