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Espreso.tvСпортСуркис назвал сумму, за которую готов продать лидера "Динамо" Цыганкова

Суркис назвал сумму, за которую готов продать лидера "Динамо" Цыганкова


фото: fcdynamo.kiev.ua
В контракте футболиста "Динамо" Виктора Цыганкова предусмотрены отступные в 50 млн евро

Об этом заявил журналист Игорь Цыганик, сообщает FootballHub .

По его словам, в контракте вингера "Динамо" предусмотрены отступные в 50 млн евро, которые отпугивают потенциальных покупателей.

"Когда я слышал от Игоря Суркиса, что ценник на Цыганкова - 50 млн евро. Я понимаю, что эта сумма прописана в контракте. "Динамо" готово к конструктиву, но когда агенты узнают об этой клаусуле, то многих просто отпугивает эта цена", - сказал Цыганик.

В то же время он убежден, что "Динамо" будет вынуждено избавиться футболиста, если не получится в Лигу чемпионов.

"У Цыганкова очень хорошая зарплата в "Динамо". Если киевляне не пройдут в Лигу Чемпионов, то надо будет разгружать зарплатную ведомость. Его хотели "Наполи", "Арсенал", "Рома". Сейчас "Динамо" готово вести переговоры, но обращать внимание на предложения в 5 или 10 млн они не станут. Киевляне готовы продавать, потому что главные рычаги зарплата футболиста и необходимость наполнять бюджет. Цыганков - это инвестиция, которая может сработать в пользу "Динамо". Однако Суркис понимает, что если продавать своего лидера, то продавать в хорошую команду из топ-5 лиг Европы ", - отметил Цыганик.

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