 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпорт"Манчестер Сити" погнал конкурента Зинченко

"Манчестер Сити" погнал конкурента Зинченко


фото: dierotenbullen.com
Левый защитник английского "Манчестер Сити" Анхелиньйо останется в аренде в немецком "Лейпциге"
Об этом сообщает официальный сайт "Лейпцига".

Немецкий клуб зимой арендовал испанца у английского топ-клуба и оставит его в своем составе еще, как минимум, на следующий сезон.

В новой трансферной сделке прописана возможность выкупа 23-летнего Анхелиньйо за 20 млн евро. Испанец заключит с "Лейпцигом" контракт до лета 2025 года.

Анхелиньйо - левый защитник. В "Манчестер Сити" на этой позиции выступает украинец Александр Зинченко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 сентября, 2020 четверг

больше новостей

10 сентября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать