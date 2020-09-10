"Манчестер Сити" погнал конкурента Зинченко

Немецкий клуб зимой арендовал испанца у английского топ-клуба и оставит его в своем составе еще, как минимум, на следующий сезон.

В новой трансферной сделке прописана возможность выкупа 23-летнего Анхелиньйо за 20 млн евро. Испанец заключит с "Лейпцигом" контракт до лета 2025 года.

Анхелиньйо - левый защитник. В "Манчестер Сити" на этой позиции выступает украинец Александр Зинченко.

15 июля сообщалось, что "Манчестер Сити" хочет подписать левого защитника "Баварии" австрийца Давида Алабу.