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Espreso.tvСпортЗвезда "Баварии" станет новым конкурентом Зинченко в "Манчестер Сити"

Звезда "Баварии" станет новым конкурентом Зинченко в "Манчестер Сити"


фото: Getty Images
Английский "Манчестер Сити" хочет подписать левого защитника "Баварии" австрийца Давида Алабу

Об этом сообщает Daily Mail.

Благодаря отмене еврокубковой дисквалификации "Манчестер Сити" готов провести масштабную трансферную кампанию перед следующим сезоном.

Руководство "Сити" готово купить защитника "Баварии" Алабу и центрбэка итальянского "Наполи" Калиду Кулибали. Также английский клуб нацелился на форварда миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса и полузащитника испанской "Валенсии" Феррана Торреса.

Алаба выступает на позиции украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко. В текущем сезоне 28-летний австриец провел 38 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. Также футболист может сыграть в центре обороны.

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