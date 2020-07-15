Звезда "Баварии" станет новым конкурентом Зинченко в "Манчестер Сити"
Об этом сообщает Daily Mail.
Благодаря отмене еврокубковой дисквалификации "Манчестер Сити" готов провести масштабную трансферную кампанию перед следующим сезоном.
Руководство "Сити" готово купить защитника "Баварии" Алабу и центрбэка итальянского "Наполи" Калиду Кулибали. Также английский клуб нацелился на форварда миланского "Интера" Лаутаро Мартинеса и полузащитника испанской "Валенсии" Феррана Торреса.
Алаба выступает на позиции украинского защитника "Манчестер Сити" Александра Зинченко. В текущем сезоне 28-летний австриец провел 38 матчей, забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. Также футболист может сыграть в центре обороны.
- 14 июля стало известно, что главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола хочет приобрести нового левого защитника в ближайшее трансферное окно.
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8 июля в 34-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" разгромил "Ньюкасл" со счетом 5: 0 .
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