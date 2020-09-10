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Espreso.tvОбществоОтмена местных выборов: ОАСК открыл дело по иску

Отмена местных выборов: ОАСК открыл дело по иску

Окружной административный суд Киева открыл дело об обжаловании постановления Центральной избирательной комиссии о местных выборах

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу об обжаловании постановления Центральной избирательной комиссии №160 от 8 августа 2020 года" О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Соответствующий иск в суд подала общественная организация Всеукраинское объединение сельских голов, депутатов сельсоветов и крестьян "Спасение села" в Центральной избирательной комиссии. По мнению истца, обжалуемое постановление принято с нарушением положений Избирательного кодекса Украины.

Подготовительное судебное заседание назначено на 2 октября.

  • Напомним, Центральная избирательная комиссия официально назначила на 25 октября 2020 года местные выборы.
  • 7 сентября в Окружном административном суде Киева общественная организация подала иск относительно постановления Центральной избирательной комиссии о назначении местных выборов на 25 октября.

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