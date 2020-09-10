Отмена местных выборов: ОАСК открыл дело по иску

10 сентября, 2020, 14:45

Окружной административный суд Киева открыл дело об обжаловании постановления Центральной избирательной комиссии о местных выборах

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу об обжаловании постановления Центральной избирательной комиссии №160 от 8 августа 2020 года" О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Соответствующий иск в суд подала общественная организация Всеукраинское объединение сельских голов, депутатов сельсоветов и крестьян "Спасение села" в Центральной избирательной комиссии. По мнению истца, обжалуемое постановление принято с нарушением положений Избирательного кодекса Украины.

Подготовительное судебное заседание назначено на 2 октября.

Напомним, Центральная избирательная комиссия официально назначила на 25 октября 2020 года местные выборы.

7 сентября в Окружном административном суде Киева общественная организация подала иск относительно постановления Центральной избирательной комиссии о назначении местных выборов на 25 октября.

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