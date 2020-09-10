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Espreso.tvСпортОпределились топ-10 лучших футболистов в видеоигре FIFA 21

Определились топ-10 лучших футболистов в видеоигре FIFA 21


фото: Getty Images
Аргентинский форвард Лионель Месси с рейтингом 93 будет лучшим игроком в футбольном симуляторе FIFA 21

Об этом сообщает EA Sports y instagram.

FIFA 21 выйдет 9 октября на платформы PC, PS4 и Xbox One. Владельцы специальных изданий - Ultimate и Champions - смогут поиграть в видеоигру на три дня раньше. В будущем появится версия симулятора для консолей нового поколения.

Топ-10 игроков FIFA 21

1. Лионель Месси ( "Барселона", Испания) - рейтинг 93

2. Криштиану Роналду ( "Ювентус", Италия) - 92

3. Роберт Левандовски ( "Бавария", Германия) - 91

4. Кевин де Брюйне ( "Манчестер Сити") - 91

5. Неймар ( "ПСЖ", Франция) - 91

6. Ян Облак ( "Атлетико", Испания) - 91

7. Вирджил ван Дейк ( "Ливерпуль", Англия) - 90

8. Килиан Мбаппе ( "ПСЖ", Франция) - 90

9. Мохамед Салах ( "Ливерпуль", Англия) - 90

10. Садио Мане ( "Ливерпуль", Англия) - 90

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The footballing world's absolute best. # FIFA21

Сообщение, распространенный EA SPORTS FIFA (@easportsfifa)

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