Определились топ-10 лучших футболистов в видеоигре FIFA 21
Об этом сообщает EA Sports y instagram.
FIFA 21 выйдет 9 октября на платформы PC, PS4 и Xbox One. Владельцы специальных изданий - Ultimate и Champions - смогут поиграть в видеоигру на три дня раньше. В будущем появится версия симулятора для консолей нового поколения.
Топ-10 игроков FIFA 21
1. Лионель Месси ( "Барселона", Испания) - рейтинг 93
2. Криштиану Роналду ( "Ювентус", Италия) - 92
3. Роберт Левандовски ( "Бавария", Германия) - 91
4. Кевин де Брюйне ( "Манчестер Сити") - 91
5. Неймар ( "ПСЖ", Франция) - 91
6. Ян Облак ( "Атлетико", Испания) - 91
7. Вирджил ван Дейк ( "Ливерпуль", Англия) - 90
8. Килиан Мбаппе ( "ПСЖ", Франция) - 90
9. Мохамед Салах ( "Ливерпуль", Англия) - 90
10. Садио Мане ( "Ливерпуль", Англия) - 90
- 9 июня нападающий сборной Украины Жуниор Мораес попал в символическую сборную FIFA 20 лучших игроков с не топ-чемпионатов.
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