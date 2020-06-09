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Espreso.tvСпортФутболист сборной Украины попал в команду сезона FIFA 20

Футболист сборной Украины попал в команду сезона FIFA 20


фото: Getty Images
Нападающий сборной Украины Жуниор Мораес попал в символическую сборную сезона лучших игроков с не топ-чемпионатов

Об этом сообщает официальный сайт видеоигры.

Форвард донецкого "Шахтера" получил карточку TOTS рейтингу 92, которую традиционно дают лучшим игрокам сезона.

Также в команду лучших вошли Мислав Оршич с загребского "Динамо", (рейтинг 95) и Джонатан Дэвид из бельгийского "Гента" (94).

33-летний Мораес начал карьеру в "Сантосе", где отыграл два года на профессиональном уровне. В Украине бразилец выступает с 2012 года - кроме "Шахтера", он играл в донецком "Металлурге" и "Динамо".

Весной 2019 бразилец получил украинское гражданство и дебютировал в составе сборной Украины. На счету форварда 5 матчей в составе сборной Украины.

В текущем сезоне Жуниор Мораес провел 33 матчs, забил 20 мячей и отдал 11 результативных передач. Его контракт действителен до 31 декабря 2021 года.

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