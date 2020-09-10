Обидчик Кличко объявил о возвращении на ринг в 50 лет
Об этом сообщает Fighthype в YouTube.
Берд, который был чемпионом мира в супертяжелом весе, пообещал, что добудет титул в среднем весе (до 72,6 кг).
"Я известен своей ловкостью и скоростью, своими рефлексами, а они у меня в полном порядке, хотя мне 50 лет. Посмотрите на мое тело. Кто сможет справиться с дедом? Никто. У меня полно энергии, я буду чемпионом мира в среднем весе" - сказал Берд, который завершил карьеру в 2009 году.
Крис Берд в апреле 2000 года победил Виталия Кличко из-за травмы украинца. Владимир Кличко дважды побеждал американца в октябре 2000 года решением судей, а в апреле 2006 года - техническим нокаутом.
- В июле стало известно, что Владимир Кличко помогает легендарному американскому боксеру Эвандеру Холифилду готовиться к восстановлению карьеры.
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