Холифилд показал, как Кличко помогает ему готовиться к возвращению на ринг

28 июля, 2020, 10:26

Украинец Владимир Кличко помогает легендарному американскому боксеру Эвандеру Холифилду готовиться к восстановлению карьеры

Видео тренировок Холифилд выложил в Instagram.

В ролике 57-летний американец тренируется в зале под руководством другого бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе - Владимира Кличко.

Напомним, 7 мая Эвандер Холифилд заявил, что готов провести третий бой с Майком Тайсоном.

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