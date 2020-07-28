Холифилд показал, как Кличко помогает ему готовиться к возвращению на ринг
28 июля, 2020, 10:26
Украинец Владимир Кличко помогает легендарному американскому боксеру Эвандеру Холифилду готовиться к восстановлению карьеры
Видео тренировок Холифилд выложил в Instagram.
В ролике 57-летний американец тренируется в зале под руководством другого бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе - Владимира Кличко.
- Напомним, 7 мая Эвандер Холифилд заявил, что готов провести третий бой с Майком Тайсоном.
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