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Espreso.tvСпортХолифилд показал, как Кличко помогает ему готовиться к возвращению на ринг

Холифилд показал, как Кличко помогает ему готовиться к возвращению на ринг


фото: Instagram
Украинец Владимир Кличко помогает легендарному американскому боксеру Эвандеру Холифилду готовиться к восстановлению карьеры

Видео тренировок Холифилд выложил в Instagram.

В ролике 57-летний американец тренируется в зале под руководством другого бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе - Владимира Кличко.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Champions come and go but to be legendary you got to have heart . #TEAMHOLYFIELD @klitschko @ anthony.rhoades

Публикация от Evander Holyfield (@evanderholyfield)

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