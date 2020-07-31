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Espreso.tvОбществоNetflix снимает свой первый фильм в Украине с Ван Даммом в главной роли - Ткаченко

Netflix снимает свой первый фильм в Украине с Ван Даммом в главной роли - Ткаченко


фото: t.me/otkachenkokyiv
Стриминговий сервис Netflix снимает в Украине фильм

Об этом в Telegram сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

Фильм будет называться "Последний наемник". Это комедийный боевик о политических интригах на государственном уровне. Большинство съемок пройдет в Киеве. Также будут снимать в Париже.

Среди главных актеров - Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов.

Съемками заниматься международная кинокомпания Apple Tree и отечественные Star Media.

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