Netflix снимает свой первый фильм в Украине с Ван Даммом в главной роли - Ткаченко
31 июля, 2020, 16:31
Стриминговий сервис Netflix снимает в Украине фильм
Об этом в Telegram сообщил министр культуры Александр Ткаченко.
Фильм будет называться "Последний наемник". Это комедийный боевик о политических интригах на государственном уровне. Большинство съемок пройдет в Киеве. Также будут снимать в Париже.
Среди главных актеров - Жан-Клод Ван Дамм и Албан Иванов.
Съемками заниматься международная кинокомпания Apple Tree и отечественные Star Media.
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