Нет "совместного патрулирования", есть одноразовая акция верификации, - Яременко

10 сентября, 2020, 07:49

Народный депутат Украины Богдан Яременко объяснил суть инспектирования украинских позиций вблизи Шумов, которая состоится 10 сентября

Нет "совместного патрулирования". И "Сепары не будут топтаться своими сапогами по позициям нашей морской пехоты".



Так уверяет народный депутат Украины от "Слуги народа" Богдан Яременко.

"Есть одноразовая акция верификации. В присутствии представителя миссии ОБСЕ представитель СЦКК приблизится к нашим позициям на расстояние, что позволит рассмотреть их в бинокль.



Одновременно это будет делать и наш представитель в отношении российских позиций.



Является ли это признанием ОРДЛО? Похоже, что вся провокация задумывалась именно для того, чтобы заставить Украину работать с ОРДЛО. Не получилось. СЦКК структура украинско-российская. И мы понимаем, что наши позиции в бинокль будет разглядывать русский генерал, а не донецкий шахтер. Хотя почти наверняка российская пропаганда будет убеждать "народ ДНР" в обратном.



Ситуация тем не менее неприятная, потому что россияне фактически поставили под сомнение деятельность миссии ОБСЕ. Поэтому представители ОБСЕ, которые первые поддались на российское давление по этой процедуры, заявили, что нынешняя акция верификации будет одноразовой и не станет прецедентом для повторения в других местах.