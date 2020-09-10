Лунин показал, как делает впечатляющие сейвы на тренировке "Реала"

10 сентября, 2020, 08:25

Украинский голкипер Андрей Лунин обнародовал видео с первой тренировки после возвращения в испанский "Реал"

Ролик Лунин выложил в Instagram.

Украинский вратарь провел первую тренировку с "Реалом" после возвращения в мадридский клуб из аренды в "Овьедо". Лунин совершил во время занятия несколько блестящих сейвов после ударов звездных одноклубников.

Ожидается, что в нынешнем сезоне Андрей Лунин будет в мадридском клубе дублером бельгийца Тибо Куртуа.

21-летний Лунин перешел в "Реал" с "Зари" летом 2018 за 8,5 млн евро. После этого на правах аренды играл за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".

В прошлом сезоне Лунин сыграл за "Овьедо" во втором испанском дивизионе 19 матчей и пропустил 18 голов.

Напомним, 8 сентября Андрей Лунин провел первую тренировку после возвращения из аренды в "Овьедо" в "Реал".

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