Лунин показал, как делает впечатляющие сейвы на тренировке "Реала"
Ролик Лунин выложил в Instagram.
Украинский вратарь провел первую тренировку с "Реалом" после возвращения в мадридский клуб из аренды в "Овьедо". Лунин совершил во время занятия несколько блестящих сейвов после ударов звездных одноклубников.
Ожидается, что в нынешнем сезоне Андрей Лунин будет в мадридском клубе дублером бельгийца Тибо Куртуа.
21-летний Лунин перешел в "Реал" с "Зари" летом 2018 за 8,5 млн евро. После этого на правах аренды играл за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".
В прошлом сезоне Лунин сыграл за "Овьедо" во втором испанском дивизионе 19 матчей и пропустил 18 голов.
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- Напомним, 8 сентября Андрей Лунин провел первую тренировку после возвращения из аренды в "Овьедо" в "Реал".
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