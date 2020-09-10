Карантин: Госкомиссия отнесла Киев к "оранжевой" зоне

10 сентября, 2020, 18:44

10 сентября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) включила в "оранжевую" зону город Киев

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram .

10 сентября Госкомиссия отнесла Киев к "оранжевой" карантинной зоне.

Новое эпидемическое зонирования начнет действовать с начала суток 14 сентября.

В "оранжевой зоне" адаптивного карантина запрещается проведение массовых мероприятий при участии более 100 человек и более одного лица на 20 кв. метров.

Также запрещена деятельность хостелов, спортивных залов, фитнес-центров, прием детей в детские лагеря, а также ограничена работа развлекательных заведений.

Поэтому в оранжевую зону также попали:

- Винница, Казатин и Винницкий район Винницкой области;

- Киверцевский, Луцкий и Маневицкий районы Волынской области;

- города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Лугинский, Овручский и Попельнянском районы Житомирской области;

- города Ужгород и Мукачево, Мукачевский, Раховский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;

- город Бурштын, Богородчанский, Городенковский, Кольский, Коломыйский, Рогатинский и Рожнятовский районы Ивано-Франковской области;

- города Ирпень и Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы Киевской области;

- города Львов и Дрогобыч, Бродовский, Городокский, Жовковский, Николаевский и Радеховский районы Львовской области;

- город Вознесенск Николаевской области;

- город Черноморск, Березовский, Беляевский, Ивановский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;

- города Вараш и Острог, Здолбуновский, Костопольский и Ривненский районы Ривненской области;

- город Сумы Сумской области;

- город Кременец, Борщевский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;

- города Харьков, Люботин, Первомайский и Харьковский район Харьковской области;

- город Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетешин, Каменец-Подольский, Новоушицкий, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

- город Смила, Корсунь-Шевченковский и Смилянской районы Черкасской области;

- город Новоднестровск, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области;

- Борознянський, Куликовский и Нежинский районы Черниговской области;

В Украине за минувшие сутки, 9 сентября, обнаружили 2582 новых случая заражения коронавирусом.

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