Карантин: Госкомиссия отнесла Киев к "оранжевой" зоне
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в Telegram .
10 сентября Госкомиссия отнесла Киев к "оранжевой" карантинной зоне.
Новое эпидемическое зонирования начнет действовать с начала суток 14 сентября.
В "оранжевой зоне" адаптивного карантина запрещается проведение массовых мероприятий при участии более 100 человек и более одного лица на 20 кв. метров.
Также запрещена деятельность хостелов, спортивных залов, фитнес-центров, прием детей в детские лагеря, а также ограничена работа развлекательных заведений.
Поэтому в оранжевую зону также попали:
- Винница, Казатин и Винницкий район Винницкой области;
- Киверцевский, Луцкий и Маневицкий районы Волынской области;
- города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Лугинский, Овручский и Попельнянском районы Житомирской области;
- города Ужгород и Мукачево, Мукачевский, Раховский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;
- город Бурштын, Богородчанский, Городенковский, Кольский, Коломыйский, Рогатинский и Рожнятовский районы Ивано-Франковской области;
- города Ирпень и Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы Киевской области;
- города Львов и Дрогобыч, Бродовский, Городокский, Жовковский, Николаевский и Радеховский районы Львовской области;
- город Вознесенск Николаевской области;
- город Черноморск, Березовский, Беляевский, Ивановский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;
- города Вараш и Острог, Здолбуновский, Костопольский и Ривненский районы Ривненской области;
- город Сумы Сумской области;
- город Кременец, Борщевский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;
- города Харьков, Люботин, Первомайский и Харьковский район Харьковской области;
- город Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетешин, Каменец-Подольский, Новоушицкий, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;
- город Смила, Корсунь-Шевченковский и Смилянской районы Черкасской области;
- город Новоднестровск, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области;
- Борознянський, Куликовский и Нежинский районы Черниговской области;
- В Украине за минувшие сутки, 9 сентября, обнаружили 2582 новых случая заражения коронавирусом.
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