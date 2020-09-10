Футболиста "Динамо" прооперировали в Германии

10 сентября, 2020, 15:15

Защитник "Динамо" Никита Бурда перенес в Мюнхене операцию на ахилловом сухожилии

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

Оперативное вмешательство выполнялось малоинвазивным методом в клинике Мюнхена, куда футболист отправился вместе с клубным врачом, и прошло успешно. Сейчас динамовец чувствует себя хорошо. 14 сентября, планируется возвращение Бурды в Киев.

Центральный защитник "Динамо" и сборной Украины получил травму на прошлой неделе во время контрольного матча с "Колос" и не смог самостоятельно покинуть поле. По итогам обследования был установлен диагноз - разрыв ахиллова сухожилия.

В сентябре 2019 г. Никита Бурда перенес операцию на крестообразной связке. Из-за проблем со здоровьем центральный защитник сыграл в прошлом сезоне за "Динамо" лишь 12 матчей и забил 1 гол.

В активе футболиста 8 матчей в составе сборной Украины.

5 сентября стало известно, что Никита Бурда не будет играть из-за травмы до конца года.

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