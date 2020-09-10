 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортФутболист "Динамо" продолжит карьеру в чемпионате России

Футболист "Динамо" продолжит карьеру в чемпионате России


фото: fcdynamo.kiev.ua
Защитник киевского "Динамо" Мохаммед Кадири продолжит карьеру в тульском "Арсенале"

Об этом сообщает телеграмм канал "Шах и Шах".

Защитник смог получить рабочую визу и уже завтра, 10 сентября, официально станет игроком российского клуба.

Футболист уже выступал за тульский "Арсенал" на правах аренды в сезоне 2018/19. После чего перешел в "Динамо" из австрийской "Аустрии".

В прошлом сезоне Кадири провел 16 матчей, а результативными действиями не отметился.

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

10 сентября, 2020 четверг

больше новостей

10 сентября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать