Футболист "Динамо" продолжит карьеру в чемпионате России

10 сентября, 2020, 17:29

Защитник киевского "Динамо" Мохаммед Кадири продолжит карьеру в тульском "Арсенале"

Об этом сообщает телеграмм канал "Шах и Шах".

Защитник смог получить рабочую визу и уже завтра, 10 сентября, официально станет игроком российского клуба.

Футболист уже выступал за тульский "Арсенал" на правах аренды в сезоне 2018/19. После чего перешел в "Динамо" из австрийской "Аустрии".

В прошлом сезоне Кадири провел 16 матчей, а результативными действиями не отметился.

4 августа сообщалось, что защитник киевского "Динамо" Мохаммед Кадири продолжит карьеру в тульском "Арсенале" .