Футболист "Динамо" продолжит карьеру в чемпионате России
10 сентября, 2020, 17:29
Защитник киевского "Динамо" Мохаммед Кадири продолжит карьеру в тульском "Арсенале"
Об этом сообщает телеграмм канал "Шах и Шах".
Защитник смог получить рабочую визу и уже завтра, 10 сентября, официально станет игроком российского клуба.
Футболист уже выступал за тульский "Арсенал" на правах аренды в сезоне 2018/19. После чего перешел в "Динамо" из австрийской "Аустрии".
В прошлом сезоне Кадири провел 16 матчей, а результативными действиями не отметился.
- 4 августа сообщалось, что защитник киевского "Динамо" Мохаммед Кадири продолжит карьеру в тульском "Арсенале" .
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