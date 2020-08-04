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Espreso.tvСпортФутболист "Динамо" переходит в российский клуб

Футболист "Динамо" переходит в российский клуб


фото: fcdynamo.kiev.ua
Полузащитник киевского "Динамо" Мохаммед Кадири продолжит карьеру в тульском "Арсенале"

Об этом сообщил журналист Артем Франков в своем telegram-канале.

24-летний ганец проведет ближайшее время в аренде в России.

"Кадири - аренда в "Арсенал" Тула", - написал Франков.

Футболист уже выступал за тульский "Арсенал" на правах аренды в сезоне 2018/19. После чего перешел в "Динамо" из австрийской "Аустрии".

В прошлом сезоне Кадири провел 16 матчей, а результативными действиями не отметился.

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