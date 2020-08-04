Футболист "Динамо" переходит в российский клуб
4 августа, 2020, 15:47
Полузащитник киевского "Динамо" Мохаммед Кадири продолжит карьеру в тульском "Арсенале"
Об этом сообщил журналист Артем Франков в своем telegram-канале.
24-летний ганец проведет ближайшее время в аренде в России.
"Кадири - аренда в "Арсенал" Тула", - написал Франков.
Футболист уже выступал за тульский "Арсенал" на правах аренды в сезоне 2018/19. После чего перешел в "Динамо" из австрийской "Аустрии".
В прошлом сезоне Кадири провел 16 матчей, а результативными действиями не отметился.
- 4 августа стало известно, что "Динамо" требует от итальянского "Наполи" за защитника Виталия Миколенко 12-15 млн евро.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-
-
31 июля, 2020 Виталий Портников: Письмо Козака - это не дипломатия
Читайте также
-
-
2 августа, 2020 Что мешает заморозить конфликт на Донбассе?
-