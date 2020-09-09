За день Маск потерял $ 16,3 млрд из-за рекордного обвала акций Tesla, - Bloomberg
9 сентября, 2020, 11:12
Состояние Илона Маска за день уменьшилось на $ 16,3 млрд из-за обвала акций Tesla на 21%
Об этом пишет Bloomberg .
Согласно сообщению, состояние Илона Маска во вторник за один день уменьшились на $ 16,3 млрд - до $ 82,3 млрд из-за падения котировок акций Tesla на 21%, что является рекордным показателем.
В издании отметили, что причиной снижения котировок Tesla могла стать новость о партнерстве между ее конкурентами, компаниями Nikola и General Motors.
Кроме этого, по информации Bloomberg, Маск потерял третье место в списке самых богатых людей мира, опустившись на пятое.
- Напомним, 1 сентября стало известно, что Маск стал третьим самым богатым человеком в мире, обогнав основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга.
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