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Espreso.tvЭкономикаЗа день Маск потерял $ 16,3 млрд из-за рекордного обвала акций Tesla, - Bloomberg

За день Маск потерял $ 16,3 млрд из-за рекордного обвала акций Tesla, - Bloomberg


фото: reuters
Состояние Илона Маска за день уменьшилось на $ 16,3 млрд из-за обвала акций Tesla на 21%

Об этом пишет Bloomberg .

Согласно сообщению, состояние Илона Маска во вторник за один день уменьшились на $ 16,3 млрд - до $ 82,3 млрд из-за падения котировок акций Tesla на 21%, что является рекордным показателем.

В издании отметили, что причиной снижения котировок Tesla могла стать новость о партнерстве между ее конкурентами, компаниями Nikola и General Motors.

Кроме этого, по информации Bloomberg, Маск потерял третье место в списке самых богатых людей мира, опустившись на пятое.

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