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Espreso.tvОбществоМаск стал третьим самым богатым человеком в мире, обогнав Цукерберга, - Bloomberg

Маск стал третьим самым богатым человеком в мире, обогнав Цукерберга, - Bloomberg


фото: ukr.media
Глава компании Tesla и SpaceX Илон Маск вышел на третье место в списке самых богатых людей мира по версии Bloomberg

Об этом свидетельствуют данные рейтинга самых богатых людей от Bloomberg .

Состояние Маска превысили $ 115 млрд.

Рейтинг самых богатых людей мира по данным Bloomberg:

1. Джефф Безос (Amazon) - $ 202 млрд;

2. Билл Гейтс (Microsoft) - $ 125 млрд;

3. Илон Маск (Tesla и SpaceX) - $ 115 млрд;

4. Марк Цукерберг (Facebook) - $ 111 млрд;

5. Бернар Арно (Louis Vuitton Mot Hennessy) - $ 85,7 млрд.

Состояние Маска растут благодаря резкому подорожанию акций компании Tesla, с начала года их стоимость выросла почти на 500%.

  • Глава компании Tesla и SpaceX Илон Маск стал четвертым в рейтинге самых богатых людей мира 17 августа.
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