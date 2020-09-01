Маск стал третьим самым богатым человеком в мире, обогнав Цукерберга, - Bloomberg
1 сентября, 2020, 08:33
Глава компании Tesla и SpaceX Илон Маск вышел на третье место в списке самых богатых людей мира по версии Bloomberg
Об этом свидетельствуют данные рейтинга самых богатых людей от Bloomberg .
Состояние Маска превысили $ 115 млрд.
Рейтинг самых богатых людей мира по данным Bloomberg:
1. Джефф Безос (Amazon) - $ 202 млрд;
2. Билл Гейтс (Microsoft) - $ 125 млрд;
3. Илон Маск (Tesla и SpaceX) - $ 115 млрд;
4. Марк Цукерберг (Facebook) - $ 111 млрд;
5. Бернар Арно (Louis Vuitton Mot Hennessy) - $ 85,7 млрд.
Состояние Маска растут благодаря резкому подорожанию акций компании Tesla, с начала года их стоимость выросла почти на 500%.
- Глава компании Tesla и SpaceX Илон Маск стал четвертым в рейтинге самых богатых людей мира 17 августа.
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